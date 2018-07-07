Партия Плахотнюка свозила в Кишинев жертв депортаций по разнарядке ...

(DOC) Разнарядка была «спущена» из правительства всем руководителям территориальных структур Демпартии.

Источник в секретариате ДПМ предоставил агентству OMEGA подтверждающую этот факт корреспонденцию, распространенную по сети ДПМ с указанием «от руководства».

Как указано в письме из Госканцелярии, до 16 часов 4 июля, в каждом районе должны были быть выявлены 3-5 человек, «депортированых или жертв депортаций».

Все выбранные люди должны были быть организованно доставлены в Кишинев для участия в организованной премьер-министром Павлом Филипом (первый вице-председатель ДПМ) церемонии, которая состоялась в 8 утра, 6 июля.

Ответственными за подвоз людей были назначены председатели районов, «а в случае невозможности - руководители территориальных офисов [Госканцелярии]».

6 июля в Молдове объявлен траур по поводу 69-ой годовщины второй волны сталинских депортаций, прошедшей в ночь с 5 на 6 июля 1949 года в Молдавской ССР, когда более 11 тысяч семей были депортированы в Сибирь и Казахстан.

Сегодня в Молдове осталось около восьми тысяч депортированных и впоследствии реабилитированных граждан.