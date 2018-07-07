Власти Молдовы обвинили Евросоюз в необоснованном лишении помощи ...

Правящая в Молдове Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка считает необоснованным и неоправданным решение Евросоюза о введении финансовых санкций в отношении молдавских властей.

Об этом в пятницу рассказали журналистам лидер ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк и его первый заместитель, премьер-министр Павел Филип.

Заявив о разочаровании принятой в четверг Резолюцией Европарламента, а также утвержденным до этого решением Еврокомиссии о приостановлении выделения первого транша макроэкономической помощи, лидеры Демпартии сообщили, что у властей достаточно денег на продолжение реформ.

По мнению олигарха Плахотнюка, контролируемая им власть «выполнила все условия ЕС», а негативная оценка Евросоюза принята лишь «благодаря единственной парламентской группе», которая поддерживает молдавскую оппозицию, обвинив евродепутатов в предвыборных играх в пользу оппозиции.

«Мы выполнили все условия ЕС, но единственная парламентская группа, которая поддерживает оппозиционные партии из Молдовы, решила, что реформы последних лет не важны, что граждане должны дальше страдать, чтобы партии PAS и DA получили предвыборные дивиденды», - сказал Плахотнюк, имея в виду фракцию Европейской народной партии в Европарламенте

Олигарх считает, что «гражданам будет сложно понять, почему их просили поддержать жесткие реформы, согласованные с коллегами из Брюсселя, чтобы после проведения этих реформ их лишили обещанной помощи».

Следом, свое разочарование высказал и премьер Павел Филип, обвинивший власти Евросоюза в субъективизме.

«Я разочарован тем, что Молдову оценивают не по достижениям и реформам, а субъективно и политически», - объявил Филип, уточнив, что по его мнению, власти Молдовы выполнили все условия, необходимые для выделения макрофинансовой помощи «дословно и в полном согласовании с нашими партнерами».

Как и Плахотнюк, Филип также высказал особую заботу о гражданах, отметив, что «эта резолюция [Европарламента] была направлена против граждан». К тому же Филип призвал власти ЕС «осознавать риски и то, что граждане могут потерять доверие к Евросоюзу».

В то же время, премьер заверил, что решение Евросоюза о приостановке выделения первого транша бюджетной помощи экономически не скажется на Молдове, которая по обещанию Филипа «справится и без них».

Ранее уже сообщалось, что в четверг Европарламент принял Резолюцию «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе».

Согласно резолюции, Европарламент потребовал от Европейской комиссии приостановления выделения Молдове бюджетной помощи, в качестве санкций за непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

Накануне, об этом же решении объявила и Европейская комиссия.

Это первое столь серьезное действие Евросоюза подобного характера с момента подписания Молдовой, в 2014 году, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что решение Евросоюза о предоставлении Молдове €100 млн макрофинансовой помощи было принято в апреле 2017 года. Эта помощь представляет из себя €60 млн в виде преференциальных займов и €40 млн в виде грантов.

Планировалось, что первый транш помощи должен был поступить в Молдову уже в начале второго полугодия этого года.