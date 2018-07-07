Послы ЕС потребовали от властей Молдовы найти решение по признанию результатов выборов мэра Кишинева ...

Позиция стран Евросоюза по отношению к молдавским властям еще более ужесточилась после решения о непризнании выборов мэра Кишинева.

В пятницу вечером эта тема была обсуждена на встрече Главы Делегации ЕС в Молдове, а также послов стран ЕС в Кишиневе с премьер-министром Павлом Филипом и членами его кабинета, где послы подтвердили обеспокоенность руководства Евросоюза решением властей Молдовы о непризнании мандата демократически избранного мэра Кишинева на прошедших 3 июня выборах.

Как говорится в пресс-релизе Делегации ЕС в Молдове, послы выразили обеспокоенность стран ЕС по поводу решения молдавских властей о непризнании результатов выборов, назвав это решение «беспрецедентным».

«Как это было подчеркнуто и Европарламентом в принятой им 5 июля Резолюции по ситуации в Республике Молдова, подобные решения подрывают доверие граждан к институтам власти. В этой связи была подчеркнута необходимость нахождения властями Республики Молдова демократических методов решения этой беспрецедентной ситуации», - говорится в пресс-релизе Делегации ЕС по итогам встречи в правительстве Молдовы.

Кроме того, послы стран ЕС напомнили о том, что Евросоюз ожидает от Молдовы соблюдения взятых на себя обязательств и гарантирования столь долго ожидаемой гражданами Молдовы независимости юстиции, как одного из ключевых принципов правового государства, а также важнейшего элемента демократии.

«Евросоюз и его страны-члены продолжат предельно внимательно наблюдать за процессом реформ и функционированием государственных институтов в Республике Молдова, а также процессом внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, с целью улучшения жизни граждан Республики Молдова. Кроме того, было напомнено о сообщении Еврокомиссии, что до исполнения политических предусловий по вопросам демократии, правового государства и прав человека, выплата первого транша Макрофинансовой помощи останется отложенной», - подчеркивается в пресс-релизе по итогам встречи Главы Делегации Евросоюза и послов стран ЕС с премьер-министром Молдовы и членами его кабинета.

Ранее уже сообщалось, что в четверг Европарламент принял Резолюцию «О политическом кризисе в Молдове, как следствие непризнания местных выборов в Кишиневе».

Согласно резолюции, Европарламент потребовал от Европейской комиссии приостановления выделения Молдове бюджетной помощи, в качестве санкций за непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

Накануне, об этом же решении объявила и Европейская комиссия.

Это первое столь серьезное действие Евросоюза подобного характера с момента подписания Молдовой, в 2014 году, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее уже сообщалось, что решение Евросоюза о предоставлении Молдове €100 млн макрофинансовой помощи было принято в апреле 2017 года. Эта помощь представляет из себя €60 млн в виде преференциальных займов и €40 млн в виде грантов.

Планировалось, что первый транш помощи должен был поступить в Молдову уже в начале второго полугодия этого года.