МВД скрывает угрожающий рост преступности в Молдове ...

Пока глава МВД привлекает всю полицию для подавления мирных акций протеста и защиты своего партийного руководителя, в Молдове резко вырос уровень преступности, особенно по части совершения тяжких преступлений.

Об этом стало известно после ознакомления с рядом закрытых отчетов о криминогенной ситуации за последнее полугодие.

Ниже приведены выдержки только из одного доклада по региону «Север».

Так, согласно докладу, предоставленному агентству OMEGA источником в Службе внутренней безопасности МВД, существенный рост зарегистрирован по тяжким преступлениям, особенно по убийствам и грабежам.

В нижеприведенных графиках видна четкая тенденция по увеличению таких преступлений, в сравнении с этим же периодом прошлого года.

Более того, отмечается и резкое снижение показателя раскрываемости тяжких преступлений, что говорит об эффективности деятельности полиции.

В Отчете приведено целое множество примеров нераскрытых тяжких преступлений, из которых складывается ужасающая картина происходящего в стране.

Приведем лишь пример одного из подобных жестоких по своему характеру преступлений, совершение которого было скрыто полицией от общественности.

Так, согласно сводке, 7 марта 2018 года, около 13.40, в с.Куболта, Сынджерейского района, в сарае своего дома был обнаружен сожженный труп 90-летнего мужчины, обе ноги которого были связаны шелковой нитью.

Преступление до сих пор остается нераскрытым.

Примечательно, что подобных преступлений совершается все больше по стране, в условиях все более частого привлечения полиции к политическим мероприятиям.