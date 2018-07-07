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В Молдове стартует международная экспедиция по защите Днестра

Опубликовано : 07 июль 2018 г. 09:12 | Просмотров: 1166 | Категория: Страна

Международная ассоциация "Eco-TIRAS" проводит экспедицию с целью изучения экологических проблем Днестра и предотвращения уничтожения этой трансграничной реки.

В экспедиции примут участие ученые, общественники, экологи из Кишинева, Тирасполя, а также ряда городов Украины. Они пройдут на байдарках почти 160 км, от плотины Днестровской ГАЭС-2 в Наславче до Сорок.

Участники экспедиции в общении с местными жителями на всем протяжении маршрута изучат проблемы, приводящие к исчезновению Днестра, а также отношение к планам Украины по строительству 6 новых ГЭС в верхнем течении Днестра.

Кроме того, экспедиция «Днестр-2018» проводится в рамках укрепления мер доверия между жителями обоих берегов Днестра.

Директором экспедиции является известный географ , педагог и специалист в области туризма Николай Визитиу (г.Тирасполь). Научным руководителем экспедиции будет эксперт Академии наук Молдовы Игорь Шубернецкий. Исполнительным директором Международной ассоциации "Eco-TIRAS", неоднократно проводящей подобные экспедиции и летние школы для молодежи, является известный молдавский эколог Илья Тромбицкий.

Международная экспедиция «Днестр-2018» проходит при поддержке Посольства США в Молдове, Проекта GEF по Днестру, Координатора проектов ОБСЕ в Украине, UNECE и US Forest Service.

Фото: И.Взоров


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