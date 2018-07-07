Видеопособие о методах политической полиции Жиздана
Информация о выявленной «тихушнице» из МВД на мирной акции протеста перед Парламентом вызвала многочисленные отклики в обществе.
Мы решили предоставить возможность посмотреть видесюжет о том, как действуют полицейские «под прикрытием» на акциях протеста.
Выдающая себя «за свою» блондинка на видео - сотрудница полиции Виорика Гроссу.
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