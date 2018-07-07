Путин назначил «ответственным за Молдову» одного из авторов «Меморандума Козака» ...

Возможно, Козак станет и новым сопредседателем межправительственной молдо-российской комиссии, которую возглавлял до него Дмитрий Рогозин.

Как и Рогозин, Козак так же внесен в санкционый список Евросоюза и США. Пока не известно, если власти Молдовы не объявят Козака, как и Рогозина персоной нон-грата, на основании санкционных списков США и ЕС.

Указом определено, что с момента назначения Дмитрия Козака считаются утратившими силу указы о назначении специального представителя президента по Приднестровью, которыми назначался на эту должность Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Козак является одним из авторов (с российской стороны) Меморандума «Об основных принципах государственного устройства объединенного государства», который предполагал в 2002 году уинициатором создания «Плана Козака окончательное урегулирование конфликта между Кишиневом и Тирасполем.

Этим планом было предусмотрено размещение российских войск на территории Молдовы еще до 2023 года.

В ноябре 2003 года, тогдашнее руководство Молдовы в последний момент отказалось от подписания Меморандума. Впоследствии власти Молдовы и России выступили с взаимными обвинениями по поводу срыва церемонии подписания. Соазу после этого, Россия ввела целый ряд ограничений на поставки молдавской продукции в Россию.