В Молдове прошла Международная экспедиция по защите Днестра ...

(ВИДЕО) Экспедиция была проведена Международной ассоциацией "Eco-TIRAS" с целью изучения экологических проблем Днестра и предотвращения уничтожения этой трансграничной реки.

Ее участники, среди которых ученые, общественники и экологи из Кишинева, Тирасполя, а также ряда городов Украины, прошли на байдарках от плотины Днестровской ГЭС-2 в Наславче до Сорок.

Как заявил агентству OMEGA руководитель экспедиции известный географ, педагог и специалист в области туризма Николай Визитиу (г.Тирасполь), экспедиция обратила внимание общественности на недопущение реализации планов Украины по строительству 6 новых ГЭС в верхнем течении Днестра, что неизбежно приведет к уничтожению реки и резкому ухудшению экологической ситуации в бассейне реки Днестр.

Визитиу подчеркнул, что среди участников экспедиции «Днестр-2018» в основном молодежь с обоих берегов Днестра. «Им работать, им учиться, им творить, им принимать правильные решения, которые принесли бы этому краю только добро», - добавил Визитиу.

Экспедиция «Днестр-2018» прошла также и в рамках укрепления мер доверия между жителями обоих берегов Днестра.

Научным руководителем экспедиции был эксперт Академии наук Молдовы Игорь Шубернецкий. Исполнительным директором Международной ассоциации "Eco-TIRAS", неоднократно проводящей подобные экспедиции и летние школы для молодежи, является известный молдавский эколог Илья Тромбицкий.

Международная экспедиция «Днестр-2018» прошла при поддержке Посольства США в Молдове, Проекта GEF по Днестру, Координатора проектов ОБСЕ в Украине, UNECE и US Forest Service.