Amnesty International критикует Путина и Трампа за ситуацию с правами человека в мире ...

Правозащитники считают, что на встрече в Хельсинки президенты США и России должны продемонстрировать ответственность за соблюдение принципов справедливости.

На встрече в Хельсинки президенты России и США должны продемонстрировать свою ответственность в качестве международных игроков. Как сообщает Deutsche Welle, с таким заявлением правозащитная организация Amnesty International (AI) выступила в субботу, 14 июля.

«Деятельность Путина и Трампа оказывает негативное влияние на ситуацию с правами человека», - заявила старший директор AI по исследованиям Анна Нейстат. По ее словам, в результате проводимой лидерами двух государств политики «в США детей стали изымать из семей и бросать их в клетки, в Сирии продолжили совершаться зверства, а пытки и убийства ЛГБТИ в Чечне остались безнаказанными».

Как говорится в документе, Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо отстаивать принципы справедливости. В частности, правозащитники обеспокоены ситуацией в Сирии, где с 2011 года продолжается военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими формированиями.

Ответственность за гибель мирных жителей в Сирии несут оба президента, убеждены эксперты Amnesty International. По их словам, российская сторона помогает «сирийскому правительству в совершении военных преступлений». В свою очередь, международная антитеррористическая коалиция во главе с США «отказывается признавать масштабы потерь среди гражданского населения» в ходе осады Ракки, считают правозащитники.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки. Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и Украине.