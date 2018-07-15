Трамп внес Евросоюз в список противников США ...

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я считаю, что Евросоюз — наш противник, учитывая то, что они делают против нас в торговле. Конечно, вы бы так не подумали, но ЕС — наш противник. Россия является противником в определенных отношениях. Китай — это экономический противник, совершенно точно они противники», - заявил Дональд Трамп.

В то же время, президент США уточнил, что не считает слово «противник» чем-то плохим. «Это значит, что они конкурентоспособны», - добавил Трамп.

Дональд Трамп сделал это свое заявление накануне встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, Россия и Китай уже фигурировали в списке противников США. В декабре 2017 года, в обновленной Стратегии национальной безопасности Белый дом назвал тремя главными вызовами «ревизионистские» Россию и Китай, «страны-изгои» Иран и Северную Корею, а также международные террористические организации. Евросоюз впервые вошел в список угроз Соединенным Штатам.