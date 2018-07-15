Сборная Франции во второй раз стала Чемпионом мира по футболу
На завершившемся в Москве Чемпионате мира по футболу сборная Франции стала чемпионом, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:2.
Днем ранее бронзовым призером Чемпионата стала сборная Бельгии.
Франция во второй раз в своей истории стала Чемпионом мира по футболу. Впервые этот титул французской сборной удалось завоевать 20 лет назад на состоявшемся о Франции чемпионате.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам стал третьим в истории чемпионатов мира человеком, которому удавалось сначала стать чемпионом мира в качестве футболиста, а затем в качестве тренера. До него это удавалось Марио Загало и Францу Беккенбауэру.
В церемонии награждения призеров Чемпионата мира по футболу на московском стадионе в Лужниках медали футболистам вручали глава ФИФА Джанни Инфантино и президенты России, Франции и Хорватии Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович соответственно.
Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России. Было сыграно 64 матча на 12 стадионах в 11 городах.
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