Активисты Pussy Riot прервали финальный матч Чемпионата мира по футболу ...

(ВИДЕО) Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу с требованиями освобождения политзаключенных в России и прекращения преследований за репосты в соцсетях.

Как сообщает издание Медуза, выбежавшие на поле участники Pussy Riot сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру».

Pussy Riot в своем фейсбуке сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

«Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки», - говорится на официалной странице Pussy Riot в фэйсбуке.

Момент, во время которого трое девушек и юноша в полицейской форме выбежали на поле, попал в эфир. При этом камеры сразу переключились на другие объекты - в футбольных трансляциях принято не демонстрировать моменты, когда болельщики выбегают на поле.

Участников Pussy Riot с поля вывели стюарды.