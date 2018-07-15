Помощник Плахотнюка по партии решает вопросы поступления в вузы
(DOC) В принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии вопросы поступления в вузы решается на основе партийных «разнарядок».
Агентству OMEGA передана копия письма, направленного Генеральному секретарю Демпартии Константину Ботнарю, с именами молодых людей из Ниспоренского района, желающих поступить в один из кишиневских вузов (ULIM).
Как видно из документа, подобная разнарядка имеет свои четкие требования: напротив имени каждого соискателя указаны желаемые специальности, баллы в аттестате, а также имя член ДПМ, который рекомендует будущего студента.
Источник, предоставивший эту информацию, сообщил, что подобные «рекомендации» поступают из большинства районных организаций ДПМ, систематизируются в Секретариате Демпартии и направляются в Министерство образования для «решения поставленной задачи».
Известно, что министром образования также является один из лидеров ДПМ - Моника Бабук.
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