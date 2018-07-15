Накануне новой волны протестов Плахотнюк демонстрирует готовность полиции подавлять протесты ...

Перед запланированным на 26 августа антиправительственного протеста в Кишиневе, на принадлежащем олигарху и лидеру правящей ДПМ Владимиру Плахотнюку медиа-холдинге демонстрируются новые закупки спецснаряжения полиции для подавления массовых акция протеста при помощи паралитических газов.

Согласно массово распространяемой информации, бойцы бригады особого назначения ”Fulger” получили новое снаряжение - противогазы последнего поколения.

Принадлежащий Плахотнюку телеканал особенно подчеркивает, что это снаряжение для подавления протестов предоставлено в рамках Соглашения с Евросоюзом о бюджетной поддержке реформы полиции.

Уточняется, что только в распоряжение подразделения " Fulger" поступило более ста новых защитных масок.

Ранее уже сообщалось, что оппозиционные партии Платформа DA и PAS объявили мобилизацию своих сторонников на акцию протеста против установленного Плахотнюком диктаторского режима, которая пройдет в Кишиневе 26 августа, накануне Дня независимости.

Главой МВД является один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка - Александр Жиздан.