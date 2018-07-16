Глава европейской дипломатии сдержанно прокомментировала последние заявления президента США ...

(ВИДЕО) Вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз всегда будет воспринимать США как друзей, независимо от того, кто находится у власти в этой стране.

Об этом Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила журналистам по прибытии на заседание Совета министров Евросоюза в Брюсселе.

«У Евросоюза есть ясное представление о том, кто наши друзья — это США, и смена администрации не меняет дружбу, и я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях»,- подчеркнула Могерини, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последнее заявление президента США Дональда Трампа.

Ранее уже сообщалось, что в воскресенье, в интервью телеканалу CBS, президент США Дональд Трамп назвал ЕС противником США, наряду с Китаем и Россией.

«Я считаю, что Евросоюз — наш противник, учитывая то, что они делают против нас в торговле. Конечно, вы бы так не подумали, но ЕС — наш противник. Россия является противником в определенных отношениях. Китай — это экономический противник, совершенно точно они противники», - заявил Дональд Трамп.

В то же время, президент США уточнил, что не считает слово «противник» чем-то плохим. «Это значит, что они конкурентоспособны», - добавил Трамп.

Россия и Китай уже фигурировали в списке противников США. В декабре 2017 года, в обновленной Стратегии национальной безопасности Белый дом назвал тремя главными вызовами «ревизионистские» Россию и Китай, «страны-изгои» Иран и Северную Корею, а также международные террористические организации. Евросоюз впервые вошел в список угроз Соединенным Штатам.