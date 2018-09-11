Бельцких школьников свезли в Рышканы для участия в «праймериз» партии Додона

(ВИДЕО) Партия социалистов не смогла собрать своих сторонников из Рышканского района, прибегнув к помощи «массовки» для организации так называемые «праймериз» для своего кандидата-одномандатника.

Участниками «митинга протеста» социалистов в Рышканах были несколько сот человек, среди которых были свезенные люди из Дондюшан, Дрокии, Глодян, а также школьники из Бельц. Именно им и предстояло «по-демократически» проголосовать за выдвижение в качестве кандидата в депутаты от одномандатного округа Рышканского района Владимира Мыздренко.

Видео: BTV