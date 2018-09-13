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Пока Навальный в тюрьме, российский генерал обещает сделать из него «сочную отбивную»

Опубликовано : 11 сентябрь 2018 г. 17:21 | Просмотров: 1431 | Категория: Мир

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к находящемуся под арестом оппозиционному лидеру Алексею Навальному, пообещав сделать из него «сочную отбивную».

Как сообщает Би-би-си, генерала Золотова, бывшего начальника охраны президента России Владимира Путина, рассердило расследование о поставках продуктов Росгвардии.

В августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Навальным, опубликовал расследование о том, что продукты для Росгвардии якобы закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Комментируя это расследование, Золотов вызвал Навального на поединок - за то, что тот допустил, по его мнению, "оскорбительные, клеветнические измышления". Генерал пообещал, что если политик еще раз позволит "оскорбительный или клеветнический тон" в его адрес или в адрес его семьи, то он "вытрет" о него ноги и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии".

Соратник Навального Леонид Волков написал в "Твиттере", что финальную часть выступления главы Росгвардии можно расценивать как "три абзаца открытых, очень серьезных угроз".

Однако в Кремле с этим не согласились. "Нет, не расцениваем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, видеообращение Золотова не согласовывалось с Владимиром Путиным.

В своем обращении Золотов заявил, что Навальному вообще не следует браться за темы закупок продуктов для личного состава Росгвардии, потому что они "звучат очень скудоумно" со стороны оппозиционера.

Глава Росгвардии считает, что Навальный является ставленником иностранцев в России, желающих дестабилизации России. "А вот кто вы вообще, Навальный, я хочу понять вашу составляющую, откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны и все, конечно же, вы марионетки, - говорит Золотов. - Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг, для того чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую ситуацию внутри страны".

Генерал называет Навального "оппозиционной моськой, которая возомнила себя слоном". "Вам никто никогда не давал по заднице, да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились по адресу", - продолжает Золотов.

В конце обращения глава Росгвардии заявляет, что в офицерской среде не принято прощать "оскорбительные клеветнические размышления", поэтому он хочет вызвать Навального на поединок.

"Я просто вызываю вас на поединок - на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - заключает он.

После этого генерал призывает оппозиционера "не съезжать с сатисфакции" и обещает не оставлять без внимания другие обращения Навального в свой адрес.

Сам же Алексей Навальный сейчас находится под арестом. В конце августа, суд вынес постановление об его аресте на 30 суток за ранее организованные протесты. В России считают, что Навальный был преднамеренно арестован властями, чтобы препятствовать организованной им 9 сентября общероссийской акции протеста против пенсионной реформы.


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