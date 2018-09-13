Глава СИБ посетил Турцию перед высылкой турецких учителей

Директор Службы информации и безопасности Василий Ботнарь посетил Турцию за несколько дней до спецоперации СИБ по похищению и высылке в Турцию учителей молдо-турецкого лицея Orizont.

Об этом сообщил в соцсетях лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе.

«Глава Службы информации и безопасности Василий Ботнарь был в Турции. Что же он делал в Турции 28 августа?», - задался вопросом Андрей Нэстасе, увязавший напрямую визит Ботнаря с готовящейся спецоперацией.

Примечательно, что спецслужбы подтвердили факт отъезда главы СИБ в Турцию. Официальной же версией поездки был отдых во время предоставленных правительством мини-каникул для бюджетников.

«Это правда, Василий Ботнарь был в Турции, но это была семейная поездка, был отпуск. Визит в Турцию был в период мини-каникул бюджетников», - заявила пресс-секретарь Службы Даниела Мынзат агентству Unimedia.

Известно, что все возглавляющий Службу информации и безопасности Василий Ботнарь является одним из приближенных олигарха и лидера правящей ДПМ Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что семеро сотрудников, включая руководство, молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны 6 сентября сотрудниками Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». Вечером 7 сентября стало известно, что молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они уже находятс в одной из тюрем вблизи Стамбула.

По мнению наблюдателей, действия молдавских властей обусловлены предстоящим в начале октября визитом президента Турции Реджепа Эрдогана по приглашению Игоря Додона, а также целым рядом коррупционных сделок с турецкими властями, среди которых ремонт здания Администрации президента.