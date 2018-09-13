Путин сообщил, что подозреваемые «по делу Скрипалей» известны властям России ...

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых сообщили власти Британии, и предложил им самим рассказать о себе.

Об этом Владимир Путин заявил с трибуны IV Восточного экономического форума вл Владивостоке.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, - сказал Путин. - Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», - сказал Путин, цитируемый ТАСС.

Подозреваемые Лондоном по «делу Скрипалей» известны властям России, ничего криминального в них нет, добавил Путин.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, - сообщил глава государства. - Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас». При этом Путин заверил, что это «гражданские, конечно», люди.

5 сентября в воем выступлении перед британским парламентом премьер-министр Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Премьер-министр Великобритании сообщила, что ими являются агенты ГРУ, российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.