Суд по «делу Шора» в очередной раз отложен

Заседание Кагульской Апелляционной палаты по делу Илана Шора, осужденного за кражу из финансово-банковской системы, было в очередной раз отложено.

После того, как предыдущее заседание было отменено по причине состояния здоровья Шора, на этот раз его адвокаты потребовали проведения финансово-бухгалтерской ревизии.

Следующее заседание намечено на 19 сентября.

Примечательно, что несмотря на свой статус осужденного судом первой инстанции, Шор свободно передвигается не только по стране, но и по миру. В августе, получив разрешение судьи, он вылетел в Израиль, где он был замечен на дне рождения. Суд посчитал возможным предоставить основному обвиняемому по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы возможность подлечиться. Несмотря на то, что разрешение на выезд «для лечения» закончилось 19 августа, 20 августа Шор не явился на заседание 2по состоянию здоровья».

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года.