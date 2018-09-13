Венгрии грозят санкции Евросоюза за нарушение демократии и коррупцию ...

Европарламент впервые в истории запустил процедуру наказания правительства одной из стран ЕС - Венгрии - за нарушение принципа разделения властей, ущемление политических свобод и коррупцию.

Как сообщает Би-би-си, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в дебатах по докладу и резолюции Европарламента, обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей.

Описывая Венгрию как защитницу восточных рубежей Европы, Орбан вспомнил и о восстании 1956 года против советского владычества.

Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

Реальное наказание в виде временного лишения права голоса Венгрии, однако, в ближайшее время не грозит.

В своей резолюции Европарламент призывает Европейский совет начать процедуру в отношении Венгрии по части первой статьи 7 Договора о Европейском союзе, а в этой части говорится о рекомендациях стране по поводу исправления обнаруженных нарушений вплоть до введения санкций в виде лишения права голоса.

При этом у Венгрии есть союзник - Польша в лице правящей партии Право и Справедливость (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.

«Вы обвиняете не правительство, вы обвиняете всю страну, Венгрию, которая является членом христианского сообщества уже тысячу лет [...], страну, которая сопротивлялась крупнейшей в истории армии - Советской армии - и проливала кровь за Европу!» - заявил Виктор Орбан в Европарламенте.

«Доклад оскорбляет венгерского избирателя, - продолжил лидер партии "Фидес", получившей большинство на выборах этой весной. - Да, мы имеем разные взгляды на христианское наследие и христианские ценности, наши взгляды на миграцию радикально расходятся, но это не повод вешать ярлыки и исключать страну из процесса принятия решений в Евросоюзе».

В заключение Виктор Орбан заявил, что продолжит свою политику борьбы с иммиграцией: «Мы защитили Венгрию и защитим Европу».

Критики Орбана в самой Венгрии и в Европарламенте говорят, что риторикой о борьбе с иммиграцией из Азии и Африки и защите христианских ценностей премьер-министр и его партия "Фидес" подменяют разговор о гораздо более насущных проблемах в венгерской политике и оправдывают притеснение политических оппонентов.

«Очень легко говорить, мол, обижают всю Венгрию. Но вы - не вся Венгрия, вы - глава политической партии и правительства Венгрии, самого коррумпированного правительства в Евросоюзе, а Венгрия гораздо больше, чем вы», - заявил Орбану один из самых заметных защитников европейского проекта в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт.

Верховстадт сказал, что если бы Венгрия пыталась вступить в ЕС в ее нынешнем состоянии, ее бы не приняли из-за несоответствия требованиям ЕС.

В докладе о Венгрии его автор, евродепутат от Нидерландов Юдит Саргентини напоминает, что правительство страны и лично Орбан официально заподозрены Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (OLAF) в махинациях и кумовстве при распределении финансовой помощи ЕС.

Помимо этого, депутатов Европарламента и поддержавшую их Еврокомиссию беспокоит реформа судебной системы, которая, по мнению критиков Орбана, увеличила зависимость судей от других ветвей власти, подконтрольных партии "Фидес"; критикуют Орбана и за борьбу с частью правозащитных организаций, которую он и его партия ведут в рамках провозглашенной ими борьбы с нелегальной иммиграцией.