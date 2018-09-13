Виноделы не заплатили ни лея городу за коммерческое мероприятие в центре столицы ...

Перекрытие центральных улиц Кишинева для организации платного фестиваля вина принесло доход только винодельческой компании «Cricova», ничего не заплатившей в бюджет Кишинёва.

Как сообщил муниципальный советник фракции «Нашей партии» Ильян Кашу, он инициировал собственное расследование, чтобы выяснить на каком основании организаторы фестиваля брали деньги с посетителей и почему предприятию разрешили использовать центральную площадь столицы совершенно бесплатно.

«Мы проводим проверку по поводу таксы в 250 леев за вход на «Mustfest» на Площади Великого национального собрания, установленной в минувшие выходные предприятием «Cricova». Эта цена была установлена в соответствии с новым законом о торговле на основании простого уведомления. Таким же образом можно продавать и «травку», причём не только на ПВНС, но и на ступеньках здания правительства. Насколько законной является эта такса – выяснят юристы. Но то, что компания «Cricova» не заплатила городу налог за коммерческое использование центральной площади – это факт», - сообщил глава фракции НП в мунсовете Илиан Кашу.

Организованный предприятием на центральной площади города фестиваль «Mustfest» прошел в минувшие выходные, для чего был перекрыт бесплатный доступ на Площадь, а также движение транспорта по центральным улицам. Предприятие установило таксу за вход на Площадь в размере 250-350 леев.