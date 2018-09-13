Додон отказался от встречи с Козаком

Запланированная на 12 сентября встреча занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона с вице-премьером России Дмитрием Козаком не состоялась.

О том, что встреча Додона с Козаком, который является еще и спепредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова, сообщил еще 7 сентября представитель вице-премьера России.

«На 12 сентября 2018 года в Москве запланирована встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с Дмитрием Козаком», - заявил для российских журналистов представитель Козака в правительстве.

В то же время, пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский заявил в среду для СМИ, что «никакие зарубежные поездки на эти дни у президента не запланированы».

Додон пока не объяснял причин отмены встречи с Дмитрием Козаком.