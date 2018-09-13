Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками
Сообщение о расправе с живущими в Молдове матерью и дочкой пришли на телефон лидера оппозиционной «Нашей партии».
Усатый разместил на своей странице в Facebook пришедшие ему в среду вечером сообщения. Как видно из фотографии с экрана телефона, сообщения пришли с молдавского номера.
Ренато Усатый вынужден был покинуть Молдову и находится в России после того, как власти Молдовы завели целый ряд заказных политических дел с обвинениями в убийстве и прочих преступлений.
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