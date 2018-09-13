Власти намерены перенести дату парламентских выборов на декабрь - Усатый

Объявление даты выборов на 24 февраля 2019 года дата является уловкой властей, а выборы будут проведены в декабре этого года.

Об этом заявил в среду лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в своем видеообращении, сославшись на собственные источники.

«Выборов в феврале не будет. Процентов на 90. А будут они месяца на два раньше, то есть в декабре. Так, чтобы никто не смог подготовиться», - отметил Усатый.

Ранее, 27 июля, на последнем заседании весенней сессии парламента, по инициативе Демпартии было принято постановление о проведении парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

Косвенно, о намерении властей внезапно перенести дату выборов говорит объявленное 11 сентября решение о проведении чрезвычайного заседания Национального политсовета правящей Демпартии. Кроме того, и партия Игоря Додона внезапно начала подготовительные предвыборные мероприятия.

По закону, после того, как было принято уже постановление о дате выборов, его содержание может меняться уже с самого начала осенней сессии парламента.