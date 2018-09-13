Крупнейшая в Европарламенте фракция выдвинула Олега Сенцова на премию Сахарова
Фракция Европейской народной партии, которая является крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, в мае объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Сенцов голодает уже 123 дня.
Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод.
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