Крупнейшая в Европарламенте фракция выдвинула Олега Сенцова на премию Сахарова ...

Фракция Европейской народной партии, которая является крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, в мае объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Сенцов голодает уже 123 дня.

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод.