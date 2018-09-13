МВД дезинформировало общество в деле о высылке турецких учителей из Молдовы ...

Заявления директора Бюро по миграции и убежищу при МВД Ольги Поалелунжь о непричастности к этому делу оказались банальной ложью.

Как сообщает портал anticoruptie.md, в его распоряжении оказались документы, подтверждающие, что высылка турецких учителей проходила при непосредственном участии Ольги Поалелунжь.

Согласно этим документам, именно Поалелунжь 5 сентября подписала Решение о насильственной высылке турецких граждан и объявлении их персонами нон-грата.

Примечательно, что в разгар скандала сама Поалелунжь заявляла журналистам о непричастности возглавляемого ею ведомства. «Бюро не было задействовано. Мы не были тем органом, который занимался этим делом», - заявляла ранее Поалелунжь.

Более того, чиновница, которая согласно документам, распорядилась об объявлении персонами нон-грата турецких учителей и их выдворению сотрудниками Бюро, тогда же сообщала, что ей не известна процедура, примененная к этим учителям. «Существуют различные процедуры, применяемые в подобных случаях для объявления личности нежелательной. Как правило, они сопровождаются сотрудниками Бюро, но в этом случае я не знаю, какая процедура была применена», - отмечала тогда Поалелунжь, настаивая на непричастности Бюро по миграции и убежищу.

Издание отмечает, что копии документов, подписанных 5 сентября Ольгой Поалелунжь, были вручены их родственникам лишь 11 сентября.