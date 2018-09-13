Стало известно о новой афере властей и основного обвиняемого в краже миллиарда ...

Власти сдали все автостанции Молдовы в концессию осужденному по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской сферы Илану Шору.

Об этом сообщил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, отметив, что с целью скрыть это от общественности власти запускают целый ряд отвлекающих внимание общества событий.

Как заявил Усатый, пока «все смотрят новость про ДТП Додона», принято решение о передаче Шору в концессию всех автостанций и автовокзалов в Молдове.

Более того, по имеющейся у Усатого информации, Шору будет также предоставлена в собственность выставленная на приватизацию авиакомпания Air Moldova, если у румынской авиакомпании TAROM не получится ее приобрести.

Власти пока не сообщали, кому именно были предоставлены в концессию автостанции, являющиеся госпредприятиями.

Правительство лишь сообщило что эти предприятия были переданы «частному инвестору» в рамках частно-государственного партнерства.

Это предусматривает, что частному инвестору будут предоставлены сроком до 26 лет права на предоставление услуг, оказываемых ГП «Автовокзалы и автостанции», и товаров, необходимых для предоставления этих услуг. Частный партнер вложит из собственных источников около 200 млн леев в ремонт, реконструкцию и закупку современного оборудования и ИТ-технологий последнего поколения.

Власти заверяют, что в результате этого проекта, частный партнер будет ежегодно перечислять в государственный бюджет почти 5 млн. леев, обеспечивая ежегодный рост этого показателя на 5%. По некоторым оценкам, через 25 лет в государственный бюджет будет перечислено около 250 млн леев.

Сам Шор также пока никак не подтверждал эту информацию.