Подозреваемые Лондоном по «делу Скрипалей» послушали Путина и пообщались с кремлевским официозом ...

(ВИДЕО) После того, как накануне президент России призвал найденных в России Александра Петрова и Руслана Боширова «прийти к СМИ», они дали интервью главному редактору российского государственного телеканала Russi Today Маргарите Симоньян.

Интервью с мужчинами, которых власти Британии подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вышло в четверг в эфире телеканала RT. Они рассказали, что Солсбери - прекрасный туристический город, поэтому они туда поехали.

На вопрос о том, что они делали в британском Солсбери, мужчины ответили, что просто ездили туда как туристы по рекомендации друзей. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», - сказал Петров.

«Туристический город, там есть знаменитый собор», - добавил Боширов.

Один из них отметил, что с самого начала они планировали приехать в Лондон «и оторваться, грубо говоря». «Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», - добавил Петров.

«Мы приехали в Солсбери 3-го числа, пытались погулять по городу, но так как город был завален снегом, нас хватило ровно на полчаса, - продолжил Петров. - Мы ехали, чтобы посмотреть Стоунхендж, Олд Сарум, собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале».

«Пили кофе, потому что вымокли. Мы максимум провели 3-го числа час в городе», - заметил Боширов.

В среду, в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых сообщили власти Британии, и предложил им самим рассказать о себе.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, - сказал Путин. - Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», - сказал Путин, добавив, что ничего криминального в них нет.

5 сентября в своем выступлении перед британским парламентом премьер-министр Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Премьер-министр Великобритании сообщила, что ими являются агенты ГРУ, российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.