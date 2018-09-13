[tweetnews]// Коллега Додона по партии вскрыл новые детали ДТП
Исполнительный секретарь ПСРМ признал, что сын Додона не находился в машине президента на момент ДТП.
Батрынча написал в соцсетях, что сын Додона ехал в машине сопровождения, вместе с охранниками. Ранее Додон писал, что он находился в одной машине с матерью и его сыном.
Служба госохраны пока не сообщала, на каком основании офицеры охраны нарушили регламент, допустив в машину несовершеннолетнего.
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