Евросоюз продолжает требовать признания результатов выборов в Кишиневе ...

Волеизъявление избирателей на выборах мэра Кишинева должно быть соблюдено властями, а Евросоюз ожидает признания мандата избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе.

Эти заявления сделал в эфире телеканала ProTV Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, комментируя решение центральных властей о непризнании результатов прошедших 3 июня выборах мэра Кишинева.

«Для Евросоюза демократия и свободные выборы не просто находятся в сердце наших ценностей, но они являются и ценностями в основе наших взаимоотношений с Молдовой», - заявил Михалко.

В этой связи Глава Делегации ЕС отметил, что Евросоюз ожидает немедленного соблюдения Молдовой своего обязательства. «Волеизъявление людей должно быть соблюдено. Было четко заявлено ожидание Евросоюза, что молдавская сторона решит эту проблему таким образом, чтобы соблюсти волеизъявление граждан Кишинева. Все необходимые для этого законодательные инструменты находятся в руках молдавских властей», - подчеркнул Михалко в связи с решением центральных властей отменить результаты выборов в Кишиневе.

Посол Евросоюза отметил, что «эта проблема должна быть решена». «Результаты выборов должны быть соблюдены. Андрей Нэстасе был избран, а волеизъявление людей должно быть соблюдено. Мотив непризнания выборов был расценен, как невообразимый в Европе: не только в Брюсселе, но и в столицах стран-членов», - заявил Петер Михалко, добавив, что Евросоюз продолжает ожидать изменения решения по этому вопросу.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева, а 25 июня - Высшей судебной палатой.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.