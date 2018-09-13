Додон предложил объявить вне закона действия LGBT-сообщества ...

Об этом Додон заявил в рамках организованного им в Кишиневе «Всемирного конгресса семей».

Выступая на открытии «Конгресса» он особенно обратил внимание присутствующих «на пропаганде анти-семейных феноменов, которые оскорбляют наши ценности и общественную мораль».

«Проведение фестивалей сексуальных меньшинств и других мероприятий организаций, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено и может даже объявлено вне закона», - подчеркнул Додон.

Организованное Додоном мероприятие проходит в Кишиневе с 14 по 16 сентября на государственном уровне, при поддержке благотворительного фонда его супруги. В работе «Конгресса» принимают участие представители Патриарха Московского и Все Руси, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, ватиканский дипломат, евродепутат из Словении, наследный принц из Франции, священнослужители, а также депутаты контролируемой Додоном Партии социалистов.