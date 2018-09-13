Германия официально опровергла сообщение молдавских властей об угрозе жизни дипломатам ...

Посольство ФРГ в Молдове сделал официальное сообщение в связи с распространенной в Молдове информацией «об угрозе жизни молдавским дипломатам в Германии».

«По данным немецких органов безопасности и полиции, неделю назад (7.9.) в посольстве Республики Молдова в Берлине не было каких-либо инцидентов, связанных с безопасностью.

Иные мнения и сообщения в СМИ являются неверными. Такие ложные сообщения подрывают доверие граждан Республики Молдова к достоверной и основанной на фактах информации.

Они не соответствуют европейским стандартам и подчеркивают важность профессионализма и независимости средств массовой информации», - говорится в сообщении посольства Германии, размещенном на официальной странице в Фэйсбуке.

Ранее уже сообщалось, что 7 сентября, практически одновременно все СМИ принадлежащего олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку медиа-холдинга сообщили об эвакуации посольства Молдовы в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне из-за якобы поступившей от турецких исламистов угрозы жизни семьям молдавских дипломатов.

Согласно сообщениям изданий холдинга Плахотнюка, со ссылкой «на источники в дипломатических кругах», «неизвестные пригрозили отрезать головы детям дипломатов». В этих же сообщениях указывается, что угрозы поступили именно от турецких граждан, а решение об эвакуации молдавских дипломатов принято «по решению немецких спецслужб».

Сразу после сообщений в СМИ олигарха Плахотнюка, появился и пресс-релиз молдавского Министерства иностранных дел, в котором отмечается, что «из-за определенных действий группы турецких граждан, а также на фоне угроз и возможной физической расправы в отношении сотрудников Посольства Республики Молдова в Берлине и Генерального Консульства во Франкфурте, в зданиях дипмиссий были приняты особые меры безопасности».

Примечательно, что сразу после распространения сообщения «о поступивших угрозах со стороны турецких исламистов», аналитики указанного медиа-холдинга начали оправдывать действия молдавских властей, выславших накануне из страны оппонентов президента Турции Реджепа Эрдогана.