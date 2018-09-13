«Всемирный конгресс» Додона стал частью совместного бизнеса с рекламным агентством ...

«Всемирный конгресс семей», проходит в Кишиневе с использованием административного ресурса. Согласно официальной версии, мероприятие финансируется благотворительным фондом его супруги, несмотря на многочисленные вопросы в обществе об источниках финансирования самого фонда.

Обратила на себя внимание стоимость регистрации для участия в «Конгрессе». Кроме базовой, бесплатной, регистрации, стоимость участия составляет от 180 до 420 долларов на человека. Самый дорогой пакет включает в себя трансфер из аэропорта и обратно, два ланча во Дворце Республики, а также туры в Криковские подвалы и Старый Оргеев.

При том, что в Молдове самая дорогая экскурсия в Старый Оргеев не превышает 300 леев, согласно тарифам «Конгресса» экскурсия в Старый Оргеев стоит 120 долларов.

В выходных данных сайта, на котором предлагаются пакеты регистрации, не указано, кто является его администратором, а единственные данные - это данные «Службы поддержки» в лице Благотворительного фонда супруги Игоря Додона и мобильный телефон ответственного лица - Элины.

В то же время, на сайте Molddata регистрационные данные домена worldcongress.md указывают на его принадлежность к рекламному агентству Aquarelle. Это агентство известно своей причастностью к политическим кампаниям Игоря Додона в последние годы.

Как указано на сайте агентства Aquarelle, в его команде есть и PR-менеджер Элина Садкова. Возможно, это один и тот же человек, который фигурирует в качестве ответственного лица среди организаторов «Всемирного конгресса семьи».