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Меркель обвинила Россию в дестабилизации на постсоветском пространстве

Опубликовано : 15 сентябрь 2018 г. 11:02 | Просмотров: 532 | Категория: Мир

Россия обвинена в порождении конфликтов, дестабилизирующих обстановку в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

«Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией», - сказала глава германского правительства.

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.

Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель. В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.


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