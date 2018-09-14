Шор спокойно заговорил о спокойствии ...

(ВИДЕО) Спустя 2 месяца после своего агрессивного выпада в центре Кишинева, приговоренный к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда Илан Шор заговорил о спокойствии.

Выступая 15 сентября в одном из оргеевских сел, пользующийся протекцией со стороны властей Шор, как ни в чем не бывало, возмутился «ненавистью и критикой» в политике . По его утверждению, «это результат 27-летней упорной работы молдавских политиков», а его команде «нужно спокойствие».

В то же время, 20 июля, в ходе организованного им партийного шествия в центре Кишинева, именно Илан Шор «отметился» использованием языка ненависти и откровенных угроз физической расправы в адрес своих противников и журналистов.

Тогда, он особо не выбирал выражения, называя своих политических оппонентов «паскуды», «негодяи», «сволочи», «подонки», пообещав «уничтожить их» и «загнать под плинтус».