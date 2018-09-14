Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег ...

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка.

Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает эстонское издание ERR со ссылкой на издание Financial Times.

Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Сообщается также, что расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

Молдавские власти пока не сообщали, кто из молдавских граждан мог быть замешан в банковских махинациях в особо крупных размерах.

Ранее, такие издания как The Guardian и Bloomberg сообщали, что через эстонский филиал банка в период с 2007 по 2015 год прошли не менее 8 млрд долларов из Азербайджана, России и Молдовы. Тогда же, уточнялось, что к этим схемам имели отношение ФСБ России и люди из окружения президента России Владимира Путина.