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Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Опубликовано : 16 сентябрь 2018 г. 11:51 | Просмотров: 3263 | Категория: Top News, Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон утвердил закон, которым все памятники павшим в период Второй мировой войны, включая Мемориал «Вечность» в Кишиневе, выведены из-под охраны государства.

Действующий с 1993 года перечень памятников, охраняемых государством, был изменен и утвержден новым законом №148, который был принят 20 июля 2018 года. Позже, в августе, закон был промульгирован Додоном и вступил в силу 24 августа, в День освобождения Молдовы от фашизма.

Сам Додон, который построил все свои предвыборные кампании на обещаниях «уважать историю», «вечно помнить подвиг советских солдат-освободителей», никак не объяснил, с чем было связано его безоговорочное согласие с таким документом.

В новом Перечне памятников, охраняемых государством, не вошел ни один памятник воинам-освободителям на территории Молдовы. Мемориал воинам-афганцам в Кишиневе также не включен в этот Перечень.

Согласно утвержденному Додоном закону, правительство обязано в течение года привести все свои нормативные акты в соответствии с этим законом.


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