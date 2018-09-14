Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства ...

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон утвердил закон, которым все памятники павшим в период Второй мировой войны, включая Мемориал «Вечность» в Кишиневе, выведены из-под охраны государства.

Действующий с 1993 года перечень памятников, охраняемых государством, был изменен и утвержден новым законом №148, который был принят 20 июля 2018 года. Позже, в августе, закон был промульгирован Додоном и вступил в силу 24 августа, в День освобождения Молдовы от фашизма.

Сам Додон, который построил все свои предвыборные кампании на обещаниях «уважать историю», «вечно помнить подвиг советских солдат-освободителей», никак не объяснил, с чем было связано его безоговорочное согласие с таким документом.

В новом Перечне памятников, охраняемых государством, не вошел ни один памятник воинам-освободителям на территории Молдовы. Мемориал воинам-афганцам в Кишиневе также не включен в этот Перечень.

Согласно утвержденному Додоном закону, правительство обязано в течение года привести все свои нормативные акты в соответствии с этим законом.