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В Румынии судьи и прокуроры вышли на протест против подчинения судебной системы правящей партии

Опубликовано : 16 сентябрь 2018 г. 21:18 | Просмотров: 561 | Категория: Мир

Около 300 судей и прокуроров со всей страны вышли в воскресенье на протест, после того, как правящее большинство изменило уголовно-процессуальное законодательство и приняло пакет законов, нарушив независимость юстиции.

Прокуроры и судьи протестовали молча, держа в руках плакаты с надписями «Требуем соблюдения мнения Венецианской комиссии», «Независимая юстиция», «Не хотим политически подчиненной юстиции», «Разделение и независимость властей в государстве».

«Это протест, который мы проводим во имя гражданского общества, потому как только с независимой юстицией можно гарантировать справедливый суд. Мы протестуем в связи с вмешательством законодателей, которые должны соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, протестуем против любого вмешательства двух других властей в государстве в деятельность судебной власти», - заявила журналистам одна из протестующих судей.

Известно, что судьи и прокуроры со всей Румынии пришли на протест, ответив на сделанный накануне призыв своего коллеги, бывшего члена Высшего совета магистратуры, судьи Трибунала города Клуж Кристи Данилец.


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