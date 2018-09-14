В Румынии судьи и прокуроры вышли на протест против подчинения судебной системы правящей партии ...

Около 300 судей и прокуроров со всей страны вышли в воскресенье на протест, после того, как правящее большинство изменило уголовно-процессуальное законодательство и приняло пакет законов, нарушив независимость юстиции.

Прокуроры и судьи протестовали молча, держа в руках плакаты с надписями «Требуем соблюдения мнения Венецианской комиссии», «Независимая юстиция», «Не хотим политически подчиненной юстиции», «Разделение и независимость властей в государстве».

«Это протест, который мы проводим во имя гражданского общества, потому как только с независимой юстицией можно гарантировать справедливый суд. Мы протестуем в связи с вмешательством законодателей, которые должны соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, протестуем против любого вмешательства двух других властей в государстве в деятельность судебной власти», - заявила журналистам одна из протестующих судей.

Известно, что судьи и прокуроры со всей Румынии пришли на протест, ответив на сделанный накануне призыв своего коллеги, бывшего члена Высшего совета магистратуры, судьи Трибунала города Клуж Кристи Данилец.