В Партии социалистов считают, что Додон был против высылки турецких учителей из Молдовы ...

(ВИДЕО) В ПСРМ дали понять, что занимающий должность президента Игорь Додон был противником похищения и высылки турецких учителей из Молдовы, а вся спецоперация проведена для дискредитации Додона и срыва предстоящего визита президента Турции в Кишинев.

Об этом заявил один из пропагандистов ПСРМ, депутат Богдан Цырдя на контролируемом Игорем Додоном телеканале NTV-Moldova.

Депутат особенно отметил, что спецоперация по высылке семи преподавателей молдо-турецкого лицея Orizont была проведена Службой информации безопасности, «где всем заправляет Румыния».

«СМИ блока PAS-DA и Усатого тут же обвинили президента, даже если общеизвестно, что СИБ под контролем Парламент и Демпартии. Видимо, задача - сорвать встречу с Эрдоганом, дискредитировать президента», - резюмировал депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

Примечательно, что сам Игорь Додон никак не расценил факт высылки турецких учителей, заявив, что ждет разъяснений от СИБа, где, по утверждению депутата его фракции «всем заправляет Румыния».

Известно, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову состоится 17-18 октября.

Ранее уже сообщалось, что семеро сотрудников, включая руководство, молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны 6 сентября сотрудниками Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». Вечером 7 сентября стало известно, что молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они уже находятс в одной из тюрем вблизи Стамбула.

По мнению наблюдателей, действия молдавских властей обусловлены предстоящим в начале октября визитом президента Турции Реджепа Эрдогана по приглашению Игоря Додона, а также целым рядом коррупционных сделок с турецкими властями, среди которых ремонт здания Администрации президента.