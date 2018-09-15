Аналитика Сети: Рукопопие Коллективное ...

Прочитал новый реестр памятников, утверждённый парламентом и промульгированный Додоном. Любопытно, что государством теперь защищаются только 12 бюстов Аллеи классиков. Только те, что были установлены в 1957 году.

Бюсты, установленные в поздний советский и постсоветский период? Не, они свою задачу - списывание средств на установку - исполнили, охранять их не надо. Алексей Матеевич, Михаил Садовяну, Григоре Виеру? Не, не слышали за таких классиков. Зачем перечитывать «Наш язык», «Жизнь Стефана Великого», или хотя бы стихи про маму? Они самопринятые/подписанные законы прочитать времени и сил не находят.

Огромный «респект» не только Канду и Додону, но также председателю профильной парламентской комиссии Хотиняну, его замам Карпу и Батрынче и секретарю Чобану, президентскому советнику Поповичу и всем прочим причастным, как «избранным», так и «аппаратным».

Что про другие монументы забыли - ну, от таких персонажей это вполне ожидаемо: просмотрели списочек, ничего лишнего не обнаружили, а про другие вспоминать было лень - и так заработались. Зачем «социалисту» Батрынче вспоминать про мемориал «Вечность», а «великой румынке» Чобану - про Траянов вал? У них извилины-то не казёные ж!

Но ситуация с аллеей... вот же она, в списке, с перечислением бюстов. Вторая сверху - сразу в глаза бросается. И ни один из вас не вспомнил, что бюстов гораздо больше двенадцати. Ни один. Культурные люди, очень культурные.

Как сказал бы блестящий КВНовский актёр и автор Владимир Тарарыкин, руки у вас из попы растут - да ещё и сразу с парламентским микрофоном!

P.S. Тема реестра и невключённых в него памятников активно обсуждается в сети. Вот, к примеру, по поводу невключения в него мемориала «Вечность», памятника воинам-афганцам и комплекса «Шерпенский плацдарм» уже заявили в президентуре, что памятники, мол, государством охраняются, и всё напраслина. Никто так не верит в наше государство, как неуважаемая президентура!

Хохма в том, что новая редакция реестра находится в открытом доступе, каждый желающий может убедиться, что лжёт именно президентура. Но им плевать по одной простой причине: «опровержение» президентуры можно, при желании, прокрутить в прайм-тайм на ряде каналов, а текст реестра прочтут только самые дотошные обитатели сети.

Есть подозрение, что и автора этих слов обвинят во лжи. Нет, не только сторонники президентуры, но и всяческие «промолдавские» демократы и «оппозиционные» либерал-демократы, и «живые» либералы. Ни капли не настаиваю на своей честности, просто позвольте прикрепить файл, в котором уважаемые читатели сами могут ознакомиться с новым реестром и решить, кто лжёт.

Олег Тимошенко