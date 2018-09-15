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Украина прекращает действие базового договора с Россией

Опубликовано : 17 сентябрь 2018 г. 22:51 | Просмотров: 273 | Категория: Мир

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выходе Украины из так называемого базового украино-российского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как сообщается в пресс-релизе Администрации президента Украины, указ был подписан в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины и предложением министерства иностранных дел Украины. МИД поручено проинформировать российскую сторону о намерении Украины прекратить действие договора, подписанного 31 мая 1997 года.

Кроме того, об этом намерении будут проинформированы ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в понедельник на заседании Евроатлантического форума в Киеве, что для прекращения ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа.

Климкин также отметил, что Украина совершит пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров.

Договор о дружбе РФ и Украины был заключен на 10 лет в 1997 году и один раз продлевался на тот же срок в 2008 году.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны. Автоматическое продление договора предусматривалось, если за полгода до истечения срока действия одна из сторон не сообщит о желании его прекратить. Соответственно, Украина должна официально сообщить России об отказе от пролонгации соглашения до 30 сентября 2018 года.


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