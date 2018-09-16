CNN сообщает о сбитом по ошибке российском самолете с военнослужащими ...

Российский военный самолет Ил-20 был сбит по ошибке сирийскими силами ПВО над Средиземным морем.

Как передает Радио "Свобода", об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

По их словам, самолёт был сбит во время отражения атаки израильской авиации по объектам в сирийской провинции Латакия. Другой источник телеканала подтвердил, что за ударом стоит Израиль.

По информации телеканала, США получили информацию о пропаже самолёта из сообщения на международных частотах, в котором сирийская армия заявила о начале поисково-спасательной операции. Позже США получили данные о том, какой именно самолет пропал и при каких обстоятельствах. Собеседник CNN не указал, откуда поступила эта информация. Предполагается, что она была передана Россией.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российский военный самолет Ил-20 пропал над Средиземным морем у побережья Сирии. На его борту находятся 14 военнослужащих.

В ведомстве заявили, что связь с экипажем пропала поздно вечером в понедельник во время атаки израильской авиации по объектам в сирийской провинции Латакия. "В то же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Овернь", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

В пресс-службе армии обороны Израиля отказались комментировать заявление российского ведомства о налете израильских ВВС на Сирию.

Официальный представитель Пентагона заявил, что США непричастны к ударам по Сирии.