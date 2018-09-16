Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты ...

После того, как Игорь Додон подписал закон, которым памятники советским воинам лишаются защиты государства, эти действия президента попытался объяснить его советник по культуре.

В частности, советник президента по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович назвал «чушью» информацию о подписанном Додоном законе № 148, которым все памятники павшим в период Второй мировой войны, включая Мемориал «Вечность» в Кишиневе, выведены из-под охраны государства.

В качестве оправдания, советник президента привел в соцсетях уже неактуальный «Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых государством», утвержденный постановлением правительства еще 25 лет назад, с последующими изменениями.

Кроме того, чиновник сослался и на другой закон, регулирующий правовой режим воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. В то же время, он не уточнил, что в законе, на который он ссылается нет никакого перечня памятников, а единственным законом, утверждающим перечень памятников, находящихся под охраной государства, является именно утвержденный Додоном безоговорочно в августе 2018 года закон №148.

Именно этим законом действующий с 1993 года перечень памятников, охраняемых государством, был изменен и утвержден. Особое внимание обращает на себя тот факт, что промульгированный Додоном закон вступил в силу 24 августа, в День освобождения Молдовы от фашизма.

В новый Перечень памятников, охраняемых государством, не вошел ни один памятник воинам-освободителям на территории Молдовы. Мемориал воинам-афганцам в Кишиневе также не включен в этот Перечень.

Согласно утвержденному Додоном закону, правительство обязано в течение года привести все свои нормативные акты в соответствии с этим законом.

Более того, согласно статье 2 этого закона, «Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утвержденный Постановлением Парламента № 1531/1993 о введении в действие Закона об охране памятников (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 15–17, ст. 24), с последующими изменениями, применяется в той мере, в какой не противоречит положениям настоящего закона».

Сам Додон, который построил все свои предвыборные кампании на обещаниях «уважать историю», «вечно помнить подвиг советских солдат-освободителей», никак не объяснил, с чем было связано его безоговорочное согласие с таким документом.