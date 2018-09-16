МЕНЮ
Twitter
﻿ 63
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:41  

Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты

09:04  

CNN сообщает о сбитом по ошибке российском самолете с военнослужащими

17.09.2018  

Украина прекращает действие базового договора с Россией

17.09.2018  

Аналитика Сети: Рукопопие Коллективное

17.09.2018  

В Партии социалистов считают, что Додон был против высылки турецких учителей из Молдовы

16.09.2018  

В Румынии судьи и прокуроры вышли на протест против подчинения судебной системы правящей партии
все новости

Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты

Опубликовано : 18 сентябрь 2018 г. 09:41 | Просмотров: 444 | Категория: Власть

После того, как Игорь Додон подписал закон, которым памятники советским воинам лишаются защиты государства, эти действия президента попытался объяснить его советник по культуре.

В частности, советник президента по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович назвал «чушью» информацию о подписанном Додоном законе № 148, которым все памятники павшим в период Второй мировой войны, включая Мемориал «Вечность» в Кишиневе, выведены из-под охраны государства.

В качестве оправдания, советник президента привел в соцсетях уже неактуальный «Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых государством», утвержденный постановлением правительства еще 25 лет назад, с последующими изменениями.

Кроме того, чиновник сослался и на другой закон, регулирующий правовой режим воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. В то же время, он не уточнил, что в законе, на который он ссылается нет никакого перечня памятников, а единственным законом, утверждающим перечень памятников, находящихся под охраной государства, является именно утвержденный Додоном безоговорочно в августе 2018 года закон №148.

Именно этим законом действующий с 1993 года перечень памятников, охраняемых государством, был изменен и утвержден. Особое внимание обращает на себя тот факт, что промульгированный Додоном закон вступил в силу 24 августа, в День освобождения Молдовы от фашизма.

В новый Перечень памятников, охраняемых государством, не вошел ни один памятник воинам-освободителям на территории Молдовы. Мемориал воинам-афганцам в Кишиневе также не включен в этот Перечень.

Согласно утвержденному Додоном закону, правительство обязано в течение года привести все свои нормативные акты в соответствии с этим законом.

Более того, согласно статье 2 этого закона, «Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утвержденный Постановлением Парламента № 1531/1993 о введении в действие Закона об охране памятников (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 15–17, ст. 24), с последующими изменениями, применяется в той мере, в какой не противоречит положениям настоящего закона».

Сам Додон, который построил все свои предвыборные кампании на обещаниях «уважать историю», «вечно помнить подвиг советских солдат-освободителей», никак не объяснил, с чем было связано его безоговорочное согласие с таким документом.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты

Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты ...

Просмотров: 436
В Партии социалистов считают, что Додон был против высылки турецких учителей из Молдовы

В Партии социалистов считают, что Додон был против высылки турецких учителей из Молдовы ...

Просмотров: 983
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства ...

Просмотров: 11883
Шор спокойно заговорил о спокойствии

Шор спокойно заговорил о спокойствии ...

Просмотров: 1755
«Всемирный конгресс» Додона стал частью совместного бизнеса с рекламным агентством

«Всемирный конгресс» Додона стал частью совместного бизнеса с рекламным агентством ...

Просмотров: 1052
Германия официально опровергла сообщение молдавских властей об угрозе жизни дипломатам

Германия официально опровергла сообщение молдавских властей об угрозе жизни дипломатам ...

Просмотров: 867
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 5581
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 27066
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 27777
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 7202
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

Просмотров: 24242
Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Просмотров: 20313
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Просмотров: 19515
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Просмотров: 17837
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Просмотров: 16354
Додон отказался признавать Крым украинским

Додон отказался признавать Крым украинским

Просмотров: 15679
Осужденный за кражу миллиарда Шор внезапно осмелел и перешел к публичным угрозам и оскорблениям

Осужденный за кражу миллиарда Шор внезапно осмелел и перешел к публичным угрозам и оскорблениям

Просмотров: 15604
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Просмотров: 14410
ВЛАСТЬ
Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты

Додон пытается оправдать лишение военных памятников государственной защиты

17.09.2018  В Партии социалистов считают, что Додон был против высылки турецких учителей из Молдовы
15.09.2018  Шор спокойно заговорил о спокойствии
ЛЮДИ
Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты

Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты

31.08.2018  «Ритмы Сопротивления» пришли и в Кишинев
30.08.2018  Подросток скончался в Центре матери и ребенка от панкреатита
29.08.2018  Гражданское протестное движение OccupyGuguță вернулось в Центральный парк Кишинева
БИЗНЕС
Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья

Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья

24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
КРИМИНАЛ
Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег

Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег

12.09.2018  Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками
07.09.2018  СМИ Плахотнюка распространили дезинформацию про «угрозу исламистов» молдавским дипломатам в Германии
06.09.2018  Власти Молдовы обвинены в нарушении международных норм при аресте и выдворении оппонентов Эрдогана



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (91)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker