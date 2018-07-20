Плахотнюк провел перестановки в контролируемом им правительстве ...

Плахотнюк, который не обладает ни одной их государственных функций, сообщил во вторник о принятом решении отправить в отставку главу Минсельхоза Ливиу Волконович, а также министра здравоохранения и соцзащиты Светлану Чеботарь.

Он тут же сообщил и имена новых министров. Министерство сельского хозяйства и защиты окружающей среды возглавит нынешний руководитель Агентства по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве Николай Чубук, а здравоохранением и соцзащитой будет руководить бывший «независимый» кандидат на должность мэра Кишинева, бывший руководитель компании RED Union Fenosa Сильвия Раду.

Согласно Плахотнюку, решение было принято по результатам «оценки граждан». Эти же «граждане», - как подчеркнул Плахотнюк, провели «анализ» деятельности уволенных министров, пожелав «скорейшего улучшения ситуации» в указанных отраслях.

В то же время, олигарх не сообщил имена «граждан», проводящих «анализ» деятельности министров.

Вышедший к журналистам после Плахотнюка премьер-министр Павел Филип подтвердил, что озвученный кадровые перестановки были днем ранее обсуждены с занимающим должность президента Игорем Додоном. Филип высказал уверенность, что со стороны Додона не возникнет препятствий при подписании указа о назначении новых министров.