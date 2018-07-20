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Додон заранее обсудил с партией Плахотнюка кадровые перестановки в правительстве Филипа

Опубликовано : 18 сентябрь 2018 г. 16:31 | Просмотров: 364 | Категория: Власть

Лидер Партии социалистов, считающий себя оппозиционным политиком Игорь Додон заранее обсудил запланированные олигархом Владимиром Плахотнюком назначения в правительстве Павла Филипа.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Павел Филип после объявления о кадровых перестановках.

«Да, мы говорили вчера с Додоном. Мы разговариваем на межинституциональном уровне. Думаю, на этот раз нам удастся избежать блокирования», - заявил Павел Филип по поводу обсуждения с Додоном кадровых перестановок в правительстве.

Сам Додон ничего не сообщал накануне о свей встрече с руководством Демпартии и содержании этих переговоров.

Занимающий должность президента Игорь Додон был вынужден сообщить об этом спустя несколько часов после того, как Филип объявил о проведенных переговорах с Додоном.

Признав факт встречи, Додон сообщил в соцсетях, что является сторонником смены всего правительства. Но, поскольку страна находится в преддверие парламентских выборов, до их проведения «исполнительная власть в том виде, в каком она существует, должна функционировать». «Как глава государства, я выступаю за институциональный подход в отношениях с Правительством, и это означает, как было сказано выше, что я не стану блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины», - написал Додон, уточнив, что сегодня же подпишет указы об увольнении двух министров, об отставке которых объявил олигарх Владимир Плахотнюк.

Ранее неоднократно сообщалось о скрытом от глаз общественности сотрудничестве Додона с Демпартией Владимира Плахотнюка и скоординированных между ними решениях. Сам Додон всегда опровергал эту информацию. Среди совместно принятых Додоном и Плахотнюком решений: назначение Генерального прокурора, изменение системы выборов, введение законодательного пакета об амнистии капитала, а также вывод из-под охраны государства памятников советским воинам.  


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