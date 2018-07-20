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Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

Опубликовано : 18 сентябрь 2018 г. 17:02 | Просмотров: 262 | Категория: Люди

(ВИДЕО) Общество уже сегодня должно дать четкие ответы о судьбе Молдовы после падения режима Плахотнюка.

Об этом в эфире телеканала BTV заявил политический обозреватель, экс-представитель Молдовы в ООН и ОБСЕ Алексей Тулбуре.

Как отметил Тулбуре, уже сегодня необходимо думать о том, какой будет Молдова после плахотнюков, шоров и прочих, какое государство мы будем строить для жителей нашей страны.

«Понятно, что уходят все эти плахотнюки и шоры, уходят в тюрьмы, на свалку истории, где им самое место.  Кто приходит взамен? Мы сегодня должны об этом думать, говорить и спорить: кто придёт, и что мы строим? Какую Молдову мы создаём, в которой мы все будем хотеть жить и будем успешны? У меня абсолютная уверенность в том, что отбросы, двоечники, бандиты не могут управлять социально-политическим организмом очень долго, всё это в конце концов заканчивается», - подчеркнул Алексей Тулбуре.


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