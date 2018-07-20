Додона уже стал устраивать и министр обороны ...

Министр обороны Еуджен Стурза, назначению которого так демонстративно сопротивлялся Игорь Додон, более не является раздражителем для занимающего должность президента.

Об этом можно судить по последнему заявлению Додона по поводу действующего правительства Павла Филипа.

По мнению Додона, до парламентских выборов, после которых должна пройти смена всего кабинета министров «не так уж много времени». Поэтому, - сообщил Додон, «до тех пор исполнительная власть в том виде, в каком она существует, должна функционировать».

Это заявление он сделал в соцсетях после объявленной олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком кадровой перестановки в правительстве, уточнив, что не станет блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины. В этом же заявлении Додон признал, что накануне провел обсуждение с руководством ДПМ по вопросу озвученных во вторник каровых изменений в правительстве.

Министр обороны Еуджен Стурза был приведен к присяге 24 октября после того, как Игорь Додон был отстранен от должности на несколько минут. Тогда, обязанности Додона исполнил председатель парламента Андриан Канду. «Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Я не подпишу декрет о назначении господина Еуджена Стурзы. Скорее всего, его подпишет Андриан Канду. Не признаю Еуджена Стурзу министром и не включу в состав Высшего совета безопасности», - заявил тогда Додон.