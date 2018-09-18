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Премьер-министр Израиля позвонил президенту России по поводу сбитого российского самолета

Опубликовано : 18 сентябрь 2018 г. 20:58 | Просмотров: 819 | Категория: Мир

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после крушения Ил-20 в Сирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз канцелярии премьер-министра. «Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета».

Кроме того, премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

В частности, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

В свою очередь, на сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин сказал Нетаньяху, что операции ВВС Израиля, подобные проведенной вечером в понедельник, нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов», — говорится в сообщении Кремля.

Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций, добавили в Кремле.

Во вторник Министерство обороны России сообщило, что самолет Военно-космических сил России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, где также находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.


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