Додон считает своей заслугой отставку очередных министров в правительстве Филипа ...

Занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что подписал указы об отставке министров, которую ранее озвучил олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.

Об этом Додон написал в соцсетях, считая эти отставки своей заслугой.

«Отмечу, что на протяжении одного года и 9 месяцев осуществления президентских полномочий я отправил в отставку уже 17 министров действующего Правительства», - подчеркнул Додон.

Ране уже сообщалось, что накануне объявления имен отправляемых в отставку министров, руководство правящей Демпартии проинформировало о своем решении считающего себя оппозиционным политиком Игоря Додона.

Занимающий должность президента Игорь Додон был вынужден сообщить о своих переговорах с ДПМ спустя несколько часов после того, как Филип объявил о проведенных переговорах с Додоном.

В то же время, Додон сообщил в соцсетях, что является сторонником смены всего правительства. Но, поскольку страна находится в преддверие парламентских выборов, до их проведения «исполнительная власть в том виде, в каком она существует, должна функционировать».

Ранее неоднократно сообщалось о скрытом от глаз общественности сотрудничестве Додона с Демпартией Владимира Плахотнюка и скоординированных между ними решениях. Сам Додон всегда опровергал эту информацию. Среди совместно принятых Додоном и Плахотнюком решений: назначение Генерального прокурора, изменение системы выборов, введение законодательного пакета об амнистии капитала, а также вывод из-под охраны государства памятников советским воинам.